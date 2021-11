Reino Unido. Casos de desnutrição aumentam para o dobro durante a governação dos conservadores

Há dez anos, mais de quatro mil pessoas entravam no sistema nacional de saúde britânico para serem tratados devido a uma alimentação deficitária. No último ano, esse mesmo número subiu para lá das dez mil.



Estatísticas publicadas pelo serviço de saúde do Reino Unido apontam também um aumento de casos de escorbuto (falta de vitamina C), tal como de raquitismo (falta de cálcio ou vitamina D), apesar de os números não serem preocupantes.



No entanto, os casos de desnutrição causam alguma apreensão no Reino Unido, já que mostram que cada vez mais pessoas têm uma dieta pobre, sem acesso a nutrientes e vitaminas essenciais para o crescimento e fortalecimento do sistema imunitário. Pode acontecer também que muitos dos pacientes não consigam absorver de forma natural os nutrientes necessários, por razões de ordem fisiológica.



A procura de comida em bancos alimentares teve um aumento significativamente a partir de 2010, quando o conservador David Cameron foi eleito primeiro-ministro (liderou o executivo torie entre 2010 e 2016, sendo sucedido por Theresa May e, depois, por Boris Johnson). Nessa altura, o Trussel Trust oferecia mais de 40 mil refeições. Em 2021, o número aproximou-se dos dois milhões e meio de refeições, um aumento de mais de 30 por cento, em relação ao último ano. Fazendo a conta aos últimos cinco anos, o aumento é de 128 por cento.



No entanto, estes números não revelam a real dimensão do problema, uma vez que é contabilizada a atividade de 1300 bancos alimentares, deixando de fora as estatísticas de pelo menos outros mil bancos alimentares que operam de forma independente.



No mês passado, um desses bancos alimentares, a associação Garry Lemon, criticou a decisão dos conservadores de cortar as 20 libras semanais de um crédito universal, declarando que se trata de um “golpe devastador” para milhões de pessoas que terão grandes dificuldades em colocar comida nas mesas de suas casas.



Foi assim pedido um apoio a longo prazo para fortalecer o sistema de segurança social do Reino Unido para ajudar muitos que vão passar dificuldades durante o inverno e nos tempos que aí vêm.



Por sua vez, os conservadores alegaram que a redução do benefício das 20 libras estava previsto, já que esse apoio se tratava de uma medida temporária. O secretário de Estado da Saúde da oposição, Jonathan Ashworth, falou num “veredito vergonhoso para uma década de governos conservadores”.



“A pobreza faz as pessoas ficarem doentes e a doença faz as pessoas ficarem presas na pobreza. Atacar as causas das doenças e das desigualdades é um dos pontos essenciais da luta do plano de saúde do Partido Trabalhista”.