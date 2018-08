Reino Unido. Cerca de 500 mil trabalhadores da UE em empregos de baixa qualificação

O estudo admite que o cenário poderá fazer aumentar o risco de exploração.



Na análise de empregos mais ocupados por cidadãos da União Europeia, o Observatório das Migrações contabilizou 123 mil trabalhadores em limpezas, 120 mil a trabalhar em cafés e restaurantes, 96 mil em armazéns, 91 mil em fábricas e 26 mil em estaleiros.

Os trabalhadores estão a ficar preocupados com a possibilidade de não arranjarem trabalho, caso o governo não apresente uma solução.

Outros 89 mil eram camionistas ou taxistas, 82 mil trabalhavam em serviços de assistência, 74 mil em processamento de alimentos, 68 mil em lojas e 54 mil em trabalhos administrativos.Em empregos altamente qualificados registaram-se 537 mil pessoas. Em locais de trabalhos de nível médio contabilizaram-se 616 mil pessoas e em empregos de nível médio inferior 781 mil.Os empregos de baixa qualificação, que exigem escolaridade obrigatória, são ocupados por 503 mil cidadãos da União Europeia.Segundo o jornal britânico The Guardian , o governo quer criar um sistema que possibilite australianos, canadianos e membros de outros países não pertencentes à UE, como o Japão e o Mónaco, a trabalharem em empregos de baixa qualificação.Madeleine Sumption, diretora do Observatório das Migrações , refere que esse sistema não é suficiente e que assim “não há garantia que a mobilidade dos jovens possa fornecer um número de satisfatório para ocupar os lugares mais desagradáveis”.Explicou ainda que o sistema dá várias opções aos trabalhadores mas que “as pessoas preferem trabalhar em lojas e bares, em vez de apanharem fruta ou trabalharem em fábricas de processamento de alimentos”.O relatório do Observatório explica que o potencial fornecimento de mão-de-obra, após a saída do Reino Unido da UE, pode ser garantido se as empresas patrocinarem vistos para os trabalhadores com baixa qualificação.A diretora do Observatório referiu ainda que esta solução limitaria os trabalhadores a um emprego e que possivelmente desencadearia a exploração de mão-de-obra.A fundadora da Organização Focus On Labour Exploitation – que combate a exploração humana – Carolina Robinson, reagiu à opinião de Madeleine Sumption e argumentou que “o Reino Unido tem uma das estruturas de fiscalização trabalhista mais fracas da Europa” e que por esse motivo os trabalhadores são explorados.Acrescentou que “as restrições à imigração e a pouca oferta de trabalho para cidadãos da UE” vão colocar mais ainda os trabalhadores em risco de exploração.Um porta-voz do Ministério do Trabalho declarou ao jornal britânico que depois de deixarem a UE terão “um sistema de imigração que funcionará consoante os interesses do Reino Unido”.