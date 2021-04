Reino Unido. Cerimónias fúnebres de Príncipe Filipe decorrem no sábado no Castelo de Windsor

Ultimam-se os preparativos para as cerimónias fúnebres do príncipe Filipe, de Inglaterra, que vão decorrer no sábado, no Castelo de Windsor. Setecentos e trinta oficiais militares de todos os ramos das forças armadas vão desfilar, em homenagem ao Duque de Edimburgo. O príncipe Carlos visitou o memorial que milhares de pessoas têm formado, em Londres.