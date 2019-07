Reino Unido classifica de "acto hostil" captura de petroleiro pelo Irão

Alexandre Brito - RTP20 Jul, 2019, 17:31 | Mundo

O Reino Unido não aceita as explicações iranianas para a captura do petroleiro no Estreito de Ormuz, esta sexta-feira. Teerão alega que o navio foi levado para um porto iraniano por ter estado envolvido num acidente. Dizem que embateu num barco de pesca.







As explicações não convenceram o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros. "Acabei de falar com Zarif (homólogo iraniano) a quem expressei extremo descontentamento. Depois de no último sábado o Irão ter dito que queria evitar a escalada da situação, comportaram-se agora de forma contrária".







Jeremy Hunt disse ainda que para se encontar uma saída para a tensão atual "são necessárias ações, não palavras".





O Reino Unido continua a optar pela via diplomática para acalmar a situação que se vive por estes dias e que subiu uns níveis depois da captura do petroleiro. Ainda hoje o Governo britânico convocou o encarregado de negócios iraniano no Reino Unido.



Ato hostil



Também este sábado, o ministro britânico da Defesa afirmou que o que aconteceu foi um "ato hostil". Também ele considerou insuficientes as explicações iranianas.



A Guarda Revolucionária colocou entretanto online um vídeo onde mostra os seus barcos a aproximarem-se do navio Stena Impero.