Reino Unido com máximo de infeções. Governo desaconselha socialização

. Desde o início da pandemia da covid-19, o Reino Unido, com uma população de cerca de 67 milhões de pessoas, registou mais de 11 milhões de casos e mais de 146 mil mortes., que, no início da semana, levara já o primeiro-ministro e advertir para um “maremoto” de infeções. Boris Johnson voltou a dirigir-se à população na quarta-feira, para aconselhar cautelas acrescidas na socialização. Mas rejeitou o encerramento de bares e restaurantes.

“Pensem bem antes de irem”, limitou-se a dizer, em conferência de imprensa. Ao lado do primeiro-ministro, Chris Whitty apelou, por sua vez, aos britânicos para que evitem “misturar-se com pessoas sem necessidade disso”. Traçou também o prognóstico de novos máximos de infeções, à medida que a variante Ómicron se propaga.





A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido vai começar a incluir as reinfeções nos seus boletins epidemiológicos diários. Whitty afirmou mesmo que o país está a braços com “duas epidemias”: a primeira, da variante Ómicron, “a crescer muito rapidamente” e a segunda da variante Delta.



A Ómicron, enfatizou o responsável médico britânico, está a “mover-se a um ritmo absolutamente fenomenal”: “Temo que tenhamos de ser realistas quanto aos recordes que serão batidos nas próximas semanas”.Chris Whitty admitiu que a comunidade científica ainda não dispõe de todos os dados sobre hospitalizações, doença severa e mortes causadas pela Ómicron, mas não deixou de assinalar que

“Não se misturem”

Whitty instou o público a dar prioridade a eventos e celebrações “que realmente interessem”, uma vez que é elevado “o risco de infeção” em eventos sociais desnecessários.



Por seu turno,, pelo que o Governo não está, neste momento, a contemplar a possibilidade de medidas reforçadas de confinamento, ou o fecho da restauração.A chefe executiva da Agência de Segurança da Saúde, Jenny Harries, referiu-se na quarta-feira à variante Ómicron como “desde o advento da pandemia.Ao intervir perante uma comissão do Parlamento, Harries estimou que “os números das próximas semanas serão espantosos, comparados com o ritmo de crescimento de casos visto nas anteriores variantes”. E admitiu que o serviço público de saúde pode estar em “sério perigo” com a variante Ómicron.

França aperta restrições para viajantes do Reino Unido

Face à ameaça de uma quinta vaga de contágios e da propagação da Ómicron,“Vamos pôr em curso um controlo ainda mais drástico do que aquele que existe hoje”, anunciou esta quinta-feira o porta-voz do Executivo, Gabriel Attal.Serão também limitadas as viagens “de turismo ou profissionais para pessoas que não são residentes em França.

c/ agências