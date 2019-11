Reino Unido. Deputado trabalhista eleito presidente da Câmara dos Comuns

O resultado foi anunciado após uma quarta volta de votações para escolher entre os sete candidatos. Lindsay Hoyle venceu com 325 votos.



O speaker, como é conhecido no parlamento britânico, é responsável por presidir aos debates na Câmara Baixa e terá em mãos as próximas discussões sobre o Brexit.



No discurso de eleição, Lindsay Hoyle prometeu mudar o parlamento britânico "para melhor"