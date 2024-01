Reino Unido e EUA anunciam novas sanções contra financiadores do Hamas

As novas sanções "enviam uma mensagem clara ao Hamas: o Reino Unido e os seus parceiros estão determinados em garantir que quem financia atividades terroristas não tem onde se esconder", afirmou o chefe da diplomacia do Reino Unido, David Cameron, citado em comunicado.

O responsável argumentou que, para um "cessar-fogo duradouro em Gaza, o Hamas não pode estar no poder ou ameaçar Israel".

"Ao perturbar as redes financeiras que apoiam as operações do Hamas, particularmente do Irão, estas sanções apoiam este objetivo crucial", refere Cameron no comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Entre os visados pelas sanções está Zuheir Shamlakh, um importante financiador do Hamas desde 2019, que pressionou o movimento islamita palestiniano a usar criptomoedas.

Shamlakh "usou moedas digitais e sistemas informais de transferência de dinheiro para enviar grandes somas de dinheiro do Irão para o Hamas antes dos trágicos ataques de 07 de outubro" contra Israel, notou o ministério britânico.

As cinco pessoas mencionadas ficam com os bens sujeitos a um congelamento no Reino Unido e nos Estados Unidos, a um "embargo específico de armas", assim como a uma proibição de residência.

Trata-se do terceiro pacote de sanções britânicas e norte-americanas desde o ataque lançado pelo Hamas a 07 de outubro em Israel e que matou cerca de 1.200 pessoas e fez mais de 200 reféns (dos quais perto de 130 permanecem em Gaza).

Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva aérea e terrestre que tem provocado um elevado nível de destruição na Faixa de Gaza.

A ofensiva israelita já matou mais de 25 mil pessoas na Faixa de Gaza e feriu mais de 60 mil, segundo os números mais recentes divulgadas pelas autoridades do enclave, controladas pelo Hamas.

A União Europeia, que também considera o Hamas uma organização terrorista, anunciou sexta-feira novas sanções contra seis pessoas acusadas de financiar o Hamas, algumas das quais já tinham sido alvo de medidas, em novembro, pelo Reino Unido e EUA.