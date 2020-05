Reino Unido é o território europeu com mais vítima mortais

Já em Itália, o número de mortes supera as 29.300, num país com mais de 213 mil infetados.



Em Espanha houve mais 244 óbitos em 24horas, o que faz aumentar para 25 857 o número de mortos. Há mais de 220 mil infetados.



O Governo espanhol pediu esta manhã no parlamento um prolongamento do estado de emergência por mais 14 dias.



Mas nesta altura, pelos dados conhecidos oficialmente, os números mais preocupantes na Europa Ocidental chegam do Reino Unido.