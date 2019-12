Reino Unido. Economia parada à espera do Brexit

Os dados poderão revelar-se fulcrais para as escolhas dos eleitores nas eleições legislativas marcadas para daqui a dois dias.







Jack Leslie, analista de economia da Fundação Resolution, afirmou à BBC que os desafios internos do Reino Unido surgem numa conjuntura de crescimento global fraco para o próximo ano. E critica a tática adotada por conservadores e trabalhistas, que tem sido ignorar o problema.

Nem mesmo a perspetiva de eventuais cortes nas taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra poderá ser suficiente para revitalizar a economia.







No fundo, tudo se joga na eventualidade de se dar ou não o Brexit.

"A economia britânica enfrenta dificuldades em acelerar, depois de ter escapado à recessão do terceiro trimestre.", resumiu a empresa de consultoria financeira Deloitte.O grupo intermediário Manpower, num estudo publicado esta terça-feira, refere por seu lado queJohn Hawksworth, o principal analista económico da consultora PwC, também considerou a incerteza face ao Brexit como a principal responsável pela "perda de impulso" da economia britânica.

"O crescimento deverá provavelmente manter-se moderado até finais de 2019, mas poderemos esperar um regresso da atividade ao longo de 2020, se as atuais incertezas políticas e económicas se atenuarem", disse à BBC.







"O nosso cenário principal aponta um por cento de crescimento do PIB, em 2020, assumindo um Brexit ordeiro", acautelou.

A evidência das estatísticas



ComoEm outubro,pelas quebras de -1,5 por cento do setor de produção (-0,7 por cento desde janeiro), com as fábricas do país a funcionar a meio gás, e de -0,3 por cento na construção.". Este foi também o terceiro mês consecutivo a registar crescimento económico zero.Nesse mês, o PIB do Reino Unido cresceu 0,7 por cento, o ritmo de expansão mais baixo desde março de 2012, informou ainda o ONS.As últimas previsões do Banco de Inglaterra para o crescimento do PIB em 2019 foram revistas em baixa, para apenas 1,2 por cento, contra 1,4 por cento em 2018 e 1,9 por cento em 2017.

O pior cenário para a economia britânica será a falta de uma maioria clara na Câmara dos Comuns, na próxima quinta-feira.







Nesse caso, o impasse sobre o Brexit deverá prolongar-se, e o impacto dessa incerteza poderá empurrar a economia para o abismo.

Cada voto conta

Boris Johnson, o atual primeiro-ministro conservador, tenta capitalizar essa vontade e, como defensor do Brexir desde a primeira-hora, tem prometido concretiza-lo até 31 de janeiro.Johnson lidera as sondagens mas não está muito confiante, por necessitar de uma maioria de deputados que lhe permita decidir sozinho a questão, sem ficar refém da Câmara dos Comuns, onde a oposição ao Brexit tem sido maioritária., afirmou.sendo acusados de a terem passado a privatizar setores públicos e a submeter os serviços públicos a cortes severos de financiamento.Argumento que a oposição se apressou a invocar esta terça-feira.A resposta não tardou, com Sajid Javid, atual ministro da Economia, a usar os dados sobre a economia para apelar ao voto no partido.