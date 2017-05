Reino Unido em nível de alerta crítico

O nível de alerta no país subiu de "sério" para "crítico" depois do ataque à saída do concerto da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena.



Theresa May considerou que é "uma resposta sensata e proporcional" elevar o nível de alerta, indicando que haverá militares em patrulha em locais sensíveis e acontecimentos com muito público, como a final do campeonato de futebol inglês que se joga no sábado no estádio londrino de Wembley.



O grupo terrorista estado Islâmico reivindicou o ataque.