Reino Unido. Encontrados vestígios de cocaína em locais onde Liz Truss e Boris Johnson deram festas

Segundo The Guardian, foram detados vestígios de cocaína na mansão de Chevening quando Liz Truss tutelava os Negócios Estrangeiros. A mansão, situada em Kent, no sul de Inglaterra, pertence ao Estado britânico e é historicamente utilizada pelos chefes da diplomacia, cargo que Truss ocupou até ser eleita primeira-ministra do Reino Unido.

O pó branco foi encontrado este verão em Chevening nos fins de semana de 19 a 21 de agosto e de 2 a 4 de setembro. Em ambas as ocasiões, Liz Truss recebeu vários amigos e aliados políticos para comemorar a reta final da eleição interna do Partido Conservador, cuja vitória a conduziu ao cargo de primeira-ministra.



O jornal adianta ainda, citando outra fonte, que também havia vestígios de cocaína em Downing Street no tempo em que Boris Johnson ocupava o cargo. Nessa altura seriam assinaladas as festas ilegais realizadas na residência oficial do chefe do governo, um escândalo que ganhou proporções inusitadas dadas as medidas decretadas para travar a covid-19 e que contribuiria para a queda do conservador.





A fonte afirma que a droga seria frequente nas instalações do Governo, mas não há provas de que Truss ou Johnson consumissem ou presenciassem o seu consumo.



Na residência oficial do primeiro-ministro britânico, vários empregados da limpeza terão encontrado o pó branco em pequenos sacos de plástico em casas de banho e escritórios. Nas imediações havia ainda roupa com sangue e restos de vómito.



Uma das vezes em que se encontraram os vestígios de droga foi depois de uma festa ilegal realizada a 17 de abril de 2021, na véspera do funeral do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II.



Durante os seus mandatos, os antigos primeiros-ministros defenderam medidas duras contra o consumo e tráfico de droga. Liz Truss estabeleu como prioridade "reprimir as drogas ilegais", enquando Boris Johnson admitiu o confisco de passaportes e cartas de condução a consumidores.





Liz Truss recusou-se a fazer comentários, afirmando apenas através de um porta-voz que a informação avançada pelo Guardian é "categoricamente falsa". Já um porta-voz do ex-primeiro-ministro diz que "Boris Johnson está surpreendido por estas alegações, pois nunca teve conhecimento de suspeitas de consumo de drogas em Downing Street e, tanto quanto sabe, nunca houve queixas disso".





O porta-voz de Johnson recordou que existiu uma investigação realizada este ano às festas ilegais em instalações do Governo na qual não houve qualquer referência a consumo ou presença de narcóticos.



No Reino Unido, a posse de cocaína é crime e pode valer até sete anos de cadeia.