Reino Unido entre o combate e o alegado apoio aos extremistas islâmicos

Um casal de imigrantes italianos reconheceu um dos atacantes de Londres. Denunciou-o à polícia há dois anos por tentativa de doutrinação dos filhos. Será Khuram Butt, um inglês de origem paquistanesa de 27 anos. Rachid Redouan, marroquino, era outro dos terroristas. A identidade do terceiro atacante não foi ainda divulgada. Foram feitas 12 detenções.



Theresa May advoga uma nova política anti-terrorista. A oposição trabalhista diz que os meios que agora se reclamam são aqueles que a própria Theresa May retirou às polícias. Vinte mil agentes.



O Reino Unido conhecerá bem alguns destes grupos extremistas. De resto os serviços secretos estarão a trabalhar com alguns deles, como o Libyan Islamic Fighting Group há pelo menos 20 anos.



A investigação de John Pilger, ex-editor da Reuters, fundador do News on Sunday, e por duas vezes galardoado como o melhor jornalista do Reino Unido, explica como os chamado "Manchester Boys", de que fazia parte Salam Abedi, o bombista suicida de 22 de maio, fizeram parte da estratégia inglesa para derrubar Muammar al-Kadafi em 2011. Theresa May era então ministra do interior.



O nível de alerta terrorista continua severo. A segurança nas ruas foi reforçada. Londres voltou a homenagear os mortos em mais uma vigília.