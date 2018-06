Reino Unido envolvido na tortura de suspeitos do 11 de setembro

RTP28 Jun, 2018, 14:11 | Mundo

Após os ataques do 11 de setembro, suspeitou-se que a Al Qaeda fosse organizar ações semelhantes no Reino Unido. Para prevenir um atentado dessa magnitude, o Governo britânico ajudou os Estados Unidos a interrogarem suspeitos dos atentados, detidos por americanos.



Hoje ficou esclarecido até que ponto foi essa ajuda. Um dos documentos revela que o MI6, o MI5, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas britânicas estiveram envolvidos em cerca de dois a três mil interrogatórios a suspeitos detidos pelo 11 de setembro.



O documento especifica que nem as agências, nem as autoridades britânicas, detiveram pessoas diretamente. É também clarificado que “não existem provas de que as agências britânicas ou os serviços de defesa tenham maltratado física e diretamente” os detidos.

No entanto, a tortura e os maus tratos eram do conhecimento dos ingleses.



Registaram-se 25 casos em que os próprios detidos referiram a funcionários ingleses terem sido agredidos. Também as ligações de serviços estrangeiros avisaram as agências britânicas desses maus tratos - 128 vezes.



Para além disso, registaram-se 13 casos em que os funcionários britânicos assistiram em primeira mão a maus tratos de detidos.



Em duas ocasiões, os próprios funcionários estiveram envolvidos em maus tratos a detidos, embora tenham sido infligidos por terceiros. Como se lê no relatório, essas situações “não são aceitáveis”, pelo que uma está a ser investigada pela Polícia Metropolitana e a outra “ainda não foi totalmente investigada”.



Agências contribuíram para operações de extradição

Apesar de se conhecerem os casos de maus tratos e tortura, as agências britânicas continuaram a partilhar informação com serviços de secretos estrangeiros, com vista a facilitarem a captura de suspeitos do atentado.



O relatório marca 232 situações em que os funcionários ingleses continuaram a fornecer informações a serviços secretos estrangeiros, mesmo depois de saberem, ou suspeitarem, que um detido tinha sido, ou estaria a ser torturado.



Em 198 casos as agências britânicas receberam informações que sabiam, ou pelo menos desconfiavam, serem extorquidas de detidos maltratados ou torturados.



Para além disso as agências britânicas também estiveram envolvidas em operações de extradição, ou seja, no transporte de detidos de um país para outro.



Em 28 casos as agências britânicas “sugeriram, planearam ou concordaram” com operações de extradição, propostas por terceiros. Para além disso, o MI6 ou o MI5 transmitiram informações para possibilitar extradições, 22 vezes.



Estas atividades decorreram entre 2002 e 2004, no Afeganistão, Iraque e na Baía de Guantánamo. Para produzir o relatório utilizaram-se 50 testemunhos orais e 40 mil documentos.