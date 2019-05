Reino Unido está de saída mas vota para o Parlamento Europeu

Para sublinhar o momento incomum, é o partido que defende o Brexit que está na frente das sondagens. e o contexto político pode ser ainda mais complexo nos próximos dias, já que o jornal The Times confirma hoje os rumores que circulam desde ontem e anuncia que Theresa May se pode demitir amanhã.



Há três anos os britânicos escolheram deixar a União Europeia. Por isso, esta quinta-feira de manhã, havia quem se questionasse sobre o real sentido desta votação.



No meio de tantas incertezas, o Reino Unido elege hoje 73 deputados para o Parlamento Europeu.



O país devia ter saído da União Europeia a 29 de março. A nova data aponta agora para o dia 31 de outubro.



Este "adiamento" obrigou o país a participar numa insólita campanha para as eleições europeias.



Entre avanços e recuos sobre datas e alterações ao acordo de saída, o Governo de May já perdeu 36 elementos.



Ontem foi a vez da líder do Partido na Câmara dos Comuns. A pressão sobre a Primeira-ministra aumenta.



O jornal britânico The Times, escreve que Theresa May pode apresentar a demissão esta sexta-feira. Mas, já esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico , garantiu que no dia 3 junho, dia da visita do presidente dos Estados Unidos, a residente de Downing Street, será a mesma.