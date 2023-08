Reino Unido. Falha no tráfego aéreo provoca atrasos nos voos

As imagens dos sites de acompanhamento de voos - como o flightradar - mostram as dificuldades na transmissão dos dados, com rotas dos aviões que não correspondem à realidade.



Os controladores de tráfego aéreo em todo o Reino Unido estão perante uma falha técnica resultante de problemas informáticos. O espaço aéreo britânico não está fechado, mas há fortes restrições.



A NATS, o controlador aéreo britânico, afirma num comunicado que "está a trabalhar arduamente para resolver o problema técnico". E acrescenta que "tiveram de ser aplicadas restrições ao fluxo de tráfego aéreo que garantam a segurança dos passageiros".



Não foi adiantada ainda uma estimativa de quanto tempo que vão durar as restrições, nem qual a causa do enorme problema informático.



A autoridade europeia de tráfego aéreo, Eurocontrol, alertou sobre atrasos "muito elevados" por causa desta falha no sistema de processamento de dados de voo no Reino Unido.

Pode não haver qualquer relação, mas no fim de semana a polícia britância foi alvo de um ataque informático.