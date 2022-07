Reino Unido. Fundação do príncipe Carlos foi financiada pela família Bin Laden

A reunião de carácter privado, de Carlos com Bakr e Shafiq, os meios-irmãos de Osama, terá ocorrido na Clarence House, em Londres, a 30 de outubro de 2013, segundo o conspícuo Sunday Times . Os anfitriões da Clarence House desmentem a reunião, dizendo que a decisão de aceitar o donativo não foi tomada pelo príncipe britânico, mas tão-somente por mandatários seus.





Bakr e Shafiq bin Laden são, como Osama, filhos do multimilonário iemenita Mohammed bin Awad bin Laden e não existe qualquer indício de que tivessem ligações a Al Qaeda. Mesmo assim, a fundação diz ter hesitado em receber o dinheiro: segundo o presidente, Ian Cheshire, "o donativo do xeque Bakr bin Laden em 2013 foi cuidadosamente ponderado à altura por mandatários da PWCF [Prince of Wales Charitable Foundation]".



Após a dita ponderação, a PWCF concluiu que podia aceitar o milhão de libras, porque as acções terroristas de um membro da família não deveriam manchar a família inteira. Uma fonte da fundação desmentiu também as alegações de que o príncipe Carlos teria negociado a aceitação do donativo, ou de que teria concordado com ele apesar de objecções dos seus conselheiros, ou ainda de que posteriormente teria contrariado esses conselheiros, quando instavam com ele para que devolvesse o dinheiro.





Mau grado todos os desmentidos, a notícia é mais uma fonte de embaraço para a Casa Real de Buckingham, por surgir um mês depois da revelação de o príncipe de Gales ter aceitado sacos com três milhões de euros em notas, durante reuniões com o antigo primeiro-ministro do Qatar, xeque Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani.