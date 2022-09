Reino Unido. Hidrogénio verde pode ser solução contra crise energética

A empresa ITM Power, sedeada na cidade de Sheffield, produz máquinas de eletrólise, que produz hidrogénio a partir da água e vem a público tentar explicar como o hidrogénio verde pode ser o futuro e o substituto do gás natural na Europa. De acordo com a empresa britânica, a energia é limpa.No entanto, a saída do diretor da empresa (Graham Cooley) nos últimos tempos levou os investidores e acionistas a não quererem arriscar.De acordo com o Guardian , a maioria do hidrogénio é “cinzento” já que é produzido através de combustíveis fósseis. Existe a alternativa do hidrogénio azul, que utiliza a captura de carbono para reduzir emissões. No entanto, este método ainda falha no número ideal de captura de emissões carbónicas.O hidrogénio verde é produzido através da separação de átomos de água através da eletricidade de energias renováveis, com as emissões de carbono a serem mínimas. Os apoiantes desta tecnologia dizem que o hidrogénio verde pode ser a solução mais viável para a descarbonização das indústrias mais poluentes.Graham Cooley, da ITM, disse no início deste ano que, com a subida dos preços de fertilizantes e do metano, o hidrogénio verde se tornou numa opção financeiramente viável.“Existe apenas uma energia com zero emissões que pode substituir o metano e ajudar na luta contra as alterações climáticas. O hidrogénio verde também pode ajudar na entrega segura de energia e comida e na criação de amónia verde para produção de fertilizantes”.“Estas componentes tornaram-se muito poderosas na nossa indústria numa altura em que os governos procuram acelerar a sua participação na produção de energias renováveis para tentar combater a dependência energética da Rússia que está a ser utilizada como arma”.O hidrogénio é há muito uma opção para terminar o uso de combustíveis fósseis. O governo britânico publicou em agosto de 2021 um estudo estratégico sobre o hidrogénio, tendo como objetivo ter uma produção a partir do hidrogénio a chegar aos 10 gigawatts em 2030.