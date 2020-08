Reino Unido impõe quarentena a quem chegue de França e arrisca "medidas recíprocas"

Mais uma vez - algo semelhante aconteceu com Espanha no fim de julho -, a medida britânica surge repentinamente e deixou aos viajantes pouco mais de 30 horas para decidirem sobre os seus planos.A decisão do Reino Unido acontece depois de França – o segundo destino mais popular entre britânicos, depois de Espanha – ter registado um aumento recorde no número de novos casos desde que iniciou o confinamento: 2669 em apenas 24 horas.Juntamente com França,A decisão tem particular impacto em França, onde muitos britânicos se encontram já de férias, tendo agora de decidir se querem ou não antecipar o seu regresso ao país natal para poderem escapar à quarentena de 14 dias.Horas antes de anunciada a medida, o primeiro-ministro britânico defendeu queA oposição do Governo do Reino Unido disse entender a medida, mas criticou o percurso que levou a que a mesma tivesse de ser tomada. “O facto de o Governo ainda não ter posto em prática um sistema de deteção, rastreamento e isolamento de casos piorou o problema e fez com que ficássemos dependentes da aplicação de 14 dias de quarentena”, considerou o deputado da oposição Nick Thomas-Symonds.

França ameaça avançar com “medidas recíprocas”

França não ficou agradada com a decisão do Executivo de Boris Johnson e já ameaçou ripostar., escreveu no Twitter o secretário francês para Assuntos Europeus, Clément Beaune.O secretário francês dos Transportes reagiu de forma semelhante e disse já ter falado com o homólogo britânico sobre o assunto. “França lamenta a decisão do Reino Unido e irá aplicar medidas recíprocas em relação aos transportes”, escreveu Jean-Baptiste Djebbari no Twitter.“Comuniquei ao meu homólogo Grant Shappsde modo a assegurar um elevado nível de proteção em ambos os lados do Canal da Mancha”, acrescentou.

Paris e Bouches-du-Rhone passam a zonas “vermelhas”

Esta sexta-feira, horas depois da decisão britânica,por apresentarem um elevado risco de infeção pelo novo coronavírus.Assim sendo, as autoridades locais passam a ter poder para limitar a circulação de pessoas e veículos, restringir o acesso a transportes públicos e aéreos, limitar o acesso a edifícios públicos e encerrar estabelecimentos nos quais haja um maior risco de contágio.Na última semana,e uma subida de 52 por cento na taxa de incidência do vírus por cada 100 mil habitantes.Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, o número cumulativo de casos de Covid-19 em França por cada 100 mil pessoas nos últimos 14 dias atingiu os 32.1, enquanto no Reino Unido esse número se fixa nos 18.5.

