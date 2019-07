Reino Unido lamenta à Administração Trump polémica com embaixador

RTP08 Jul, 2019, 12:20 | Mundo

“Contactámos a Administração Trump para esclarecer que consideramos esta fuga de informação inaceitável”, declarou um porta-voz da primeira-ministra Theresa May.



“É, claramente, lamentável que isto tenha acontecido”, acrescentou.



Os memorandos do embaixador Kim Darroch foram divulgados no domingo pelo tabloide britânico Mail on Sunday e classificam Trump de “inseguro” e “incompetente”.

O Reino Unido diz querer apurar quem foi o responsável pela fuga de informação.

“Não acreditamos realmente que esta Administração vá tornar-se substancialmente mais normal, menos disfuncional, menos imprevisível, menos facciosa, menos desastrada na diplomacia e inepta”, escreveu Darroch.



O embaixador descreve ainda a Casa Branca como o palco de “cruéis lutas” e de “caos”.



Em relação à recente ameaça de bombardeamento no Irão, que o Presidente norte-americano cancelou por receio que tal pudesse causar a morte de 150 pessoas, o embaixador britânico considerou “mais provável que ele nunca tenha estado inteiramente decidido e que estivesse preocupado com o que esta aparente inversão das suas promessas de campanha de 2016 iria parecer em 2020”.



Em resposta, Donald Trump declarou que Darroch “não serviu bem o Reino Unido”. “Não somos grandes fãs desse homem. Poderia dizer coisas sobre ele, mas não me vou dar a esse trabalho”, afirmou no domingo perante os jornalistas