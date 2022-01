Reino Unido lança confusão ao sugerir que Putin está a planear um golpe na Ucrânia

O comunicado foi divulgado no passado sábado e rapidamente lançou a confusão. Londres não apresenta provas que apoiem as suas alegações, adiantando apenas que as informações são dos serviços secretos britânicos.Segundo a avaliação britânica, o Governo fantoche na Ucrânia seria composto por quatro ex-políticos ucranianos, que Londres acusa de manterem laços com os serviços de informações russos, nomeadamente funcionários atualmente envolvidos no planeamento de um ataque a Kiev.

Todos vivem exilados na Rússia desde 2014, após uma revolta popular que derrubou o Governo apoiado pela Rússia em Kiev e que desencadeou a guerra separatista no leste da Ucrânia que continua até hoje.

Antigo membro do Partido das Regiões, apoiado pela Rússia, Murayev é agora líder de um partido político chamado Nashi.As alegações do Governo britânico lançaram ainda mais confusão depois de Yevgeniy Murayev ter revelado ao jornalque seria um candidato improvável para chefiar um Governo fantoche de Moscovo.Outro dos nomes apontados pelo Governo britânico é Vladimir Sivkovich, um dos quatro ucranianos alvo de sanções por parte do Governo norte-americano pelo seu alegado envolvimento nos esforços russos para desestabilizar a Ucrânia. Sivkovich também participou numa operação que visava influenciar as eleições presidenciais dos EUA em 2020, de acordo com uma avaliação do Governo dos EUA.Azarov fugiu da Ucrânia em 2015 e a Europol emitiu um aviso vermelho para mandado de captura. Azarov foi ainda acusado de corrupção e de ter aceitado subornos para nomear um aliado como vice-primeiro-ministro. Esse aliado era Andriy Kluyev, ex-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, também apontado pelo Reino Unido como parte do esquema russo para assumir o controlo de Kiev.Arbuzov serviu como vice-primeiro-ministro e chefe do banco nacional sob o mandato de Yanukovych. Substituiu Mykola Azarov como primeiro-ministro depois de Azarov ter renunciado em 2014.

Rússia acusa Reino Unido de espalhar “desinformação”

Washington diz acreditar na veracidade do plano divulgado pelo Reino Unido. Os EUA salientam que dentro do grupo “Five Eyes” – uma aliança que visa a cooperação dos serviços de inteligência – o Reino Unido tem a responsabilidade primária de intercetar as comunicações russas, sendo por isso que desempenhou um papel importante na investigação da interferência russa nas eleições de 2016.Emily J. Horne, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disse em comunicado que “esse tipo de conspiração é profundamente preocupante”.O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros nega, por sua vez, a acusação britânia e acusa o Reino Unido de estar a espalhar “desinformação”.”, afirmou o Ministério russo em comunicado.Vasyl Filipchuk, ex-porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, referiu-se ao relatório britânico como “ridículo”. “”, explicou Filipchuk, citado por The Guardian Bill Taylor, ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, explicou ao Daily Beast que não há forma como os quatro ex-políticos apontados pelo Reino Unido conseguiriam qualquer apoio dos ucranianos. “Essas pessoas refletem as opiniões, elas poderiam ser apoiadas pelo povo ucraniano? A resposta é não”, disse Taylor.“A cidade seria dizimada, as terras queimadas e um milhão de pessoas fugiria”, explicou o ex-porta-voz ucraniano.

Há quem pense que o relatório foi apenas uma jogada por parte de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que procura reforçar a sua liderança ao explorar uma crise internacional, numa altura em que o seu cargo está em risco face às crescentes controvérsias em que está envolvido.

No entanto, outros especialistas não descartam completamente a veracidade do relatório britânico. Nina Jankowicz, investigadora do Wilson Center, que estuda o cruzamento entre democracia e tecnologia na Europa Central e Oriental, defende que apesar de o golpe parecer uma tentativa desesperada da Rússia, Putin tem demonstrado que já não se importa com “o que é mais prudente”., disse Jankowicz, citada peloEsta não seria a primeira vez que o Kremlin tentaria instalar um líder pró-Rússia ou interferir no Governo da Ucrânia. Em 2004, as tentativas russas de influenciar as eleições presidenciais ucranianas desencadearam o que ficou conhecido como “Revolução Laranja” – uma série de protestos que levaram a novas eleições e, por sua vez, à derrota de Yanukovych, o candidato favorito do Kremlin.