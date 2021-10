Reino Unido liberaliza trocas com Nova Zelândia com "mira" no Indo-Pacífico

O acordo foi cimentado durante uma conferência telefónica entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a sua homóloga neozelandesa, Jacinda Ardern, ao fim de 16 meses de negociações.Apesar de o comércio com a Nova Zelândia representar apenas 0,2% das trocas internacionais britânicas, Londres espera que este acordo lhe abra a porta à qualidade de membro da Parceria Comercial Trans-Pacífico, que inclui, entre outros, Japão, Canadá e Vietname.", disse Johnson.Arden, por seu lado, disse que o acordo está entre os melhores alguma vez conseguidos pela Nova Zelândia e vai estimular a economia, ao possibilitar mais vendas de vinho, manteiga, queijo e carne.Os dirigentes de Londres realçaram os benefícios do acordo, que vai tornar mais baratos para os britânicos bens como vinho, mel e o kiwi.Mas os agricultores britânicos já exprimiram a sua inquietação, dizendo que este acordo, juntamente com outro assinado com a Austrália já este ano, vai significar quantidades maiores de comida importada, no momento em que muitos agricultores britânicos já estão a sofrer com a escassez de mão-de-obra e a subida dos custos.", disse a presidente da União dos Agricultores britânicos, Minette Batters.

O governo conservador de Johnson tem procurado negociar acordos comerciais com vários países, para procurar estimular o crescimento económico pós-Brexit.