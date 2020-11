Reino Unido. Líder trabalhista recusa readmitir Corbyn no grupo parlamentar

depois de o antigo líder ter emitido uma declaração conciliatória onde esclareceu os comentários polémicos relacionados com o antissemitismo que levaram à sua suspensão.

O relatório de 130 páginas diz ter encontrado "falhas significativas na maneira como o Partido Trabalhista lidou com as queixas de antissemitismo nos últimos quatro anos".





Jeremy Corbyn’s actions in response to the EHRC report undermined and set back our work in restoring trust and confidence in the Labour Party’s ability to tackle antisemitism. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 18, 2020

"As ações de Jeremy Corbyn em resposta ao relatório da EHRC [Comissão de Igualdade e Direitos Humanos] minaram e atrasaram o nosso trabalho de restaurar a confiança na capacidade do Partido Trabalhista para combater o antissemitismo”, justificou Starmer, através da rede social Twitter, acrescentando que a decisão vai continuar "sob análise".

O comunicado de Corbyn parece ter agradado ao comité executivo do partido, mas claramente não agradou a Starmer, que recusou readmitir o antigo líder na bancada parlamentar trabalhista.”, justificou Starmer, através da rede social Twitter, acrescentando que a decisão vai continuar "sob análise".

Por sua vez,por rivais políticos dentro e fora do Partido e pela comunicação social. Na terça-feira, Corbyn procurou clarificar as declarações anteriores, divulgando um comunicado no qual admitia que"O que eu queria dizer era que a vasta maioria dos membros do Partido Trabalhista eram e continuam a ser anti-racistas empenhados e profundamente opostos ao antissemitismo”, sublinhou.

Conflito dentro do partido

. Andrew Scattergood, co-presidente da organização política Momentum, acusou Starmer de “inventar à medida que avança”.“Isto não é apenas uma farsa e incompetência, é um ataque político flagrante à esquerda numa altura em que o Partido Trabalhista deveria estar unido para enfrentar os conservadores”, disse Scattergood, citado por The Guardian

Os apoiantes de Corbyn insistem que as regras do partido estipulam que o antigo líder deve ser readmitido automaticamente assim que o NEC anuncia a sua decisão.

Jon Lansman, fundador da Momentum e um aliado próximo de Corbyn, afirma que a decisão de Starmer, de não readmitir Corbyn, constitiu uma interferência política óbvia.“A interferência política tem de acabar. Um processo independente irá garantir isso. As recomendações do EHRC, com as quais Keir se comprometeu a implementar na íntegra, irão garantir isso”, defendeu Lansman. “Recusar-se a devolver o poder a Jeremy é apenas outro exemplo de interferência política, um pontapé contra uma mudança inevitável para uma abordagem sustentada em regras”.“Keir é advogado. Ele não percebe o que está a fazer? Vai totalmente contra o relatório do EHRC”, disse um dos amigos de Corbyn ao jornal britânico.O deputado trabalhista Neil Coyle, que tem sido crítico à abordagem de Corbyn ao antissemitismo, defende que o caso deve ser analisado pelo processo independente que Starmer disse que estabeleceria de acordo com as recomendações do EHRC.“Keir está a tentar cumprir a sua primeira prioridade enquanto líder do Partido Trabalhista: reconstruir a confiança com a comunidade judaica”, disse Coyle.Isso ficou claro mais uma vez ontem”. “É uma tarefa da minha liderança reparar o que herdei. É isso que estou decidido a fazer e pedi que um processo independente seja estabelecido o mais rápido possível”, acrescentou Starmer.A notícia de reintegração de Corbyn no “Labour” recebeu críticas de ativistas judeus. Num depoimento, três organizações, entre os quais o Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos e o Conselho de Liderança Judaica, consideraramO Movimento Trabalhista Judaico considerou que Corbyn foi “despachado” pelo comité que decidiu a reintegração. “”, acrescentou o grupo em comunicado.

Esta terça-feira, após o anúncio de Keir Starmer, as organizações judaicas aplaudiram a “decisão apropriada” e reiteraram a necessidade de "'tolerância zero’, seja para antissemitas ou apologistas”.