Reino Unido. Líder trabalhista também criticado por desleixo face à pandemia

Depois de Boris Johnson, também o líder da oposição está debaixo de fogo. Foram divulgadas imagens que mostram o líder dos trabalhistas a beber uma cerveja com um grupo de deputados. Keir Starmer diz que foi uma cerveja no final de um longo dia de trabalho e que as regras foram respeitadas.