Reino Unido: mais próximo da moção de censura

Ao que tudo indica, só faltam 11 cartas de deputados do Partido Conservador para forçar esse processo. Para a Moção de Censura ir a votos, são necessários 48 pedidos.



Theresa May enfrenta uma das piores crises políticas das últimas décadas e tenta convencer a opinião pública e o Parlamento sobre as vantagens de uma saída do Reino Unido da União Europeia com acordo.