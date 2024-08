Foto: Mark Thomas - EPA

Centenas de manifestantes antirracismo concentraram-se em frente da sede do Partido Reformista britânico. O líder do partido, Nigel Farage, foi acusado de incentivar os protestos que se têm verificado no Reino Unido porque sugeriu que a polícia esconde informações sobre o ataque à faca, no início deste mês, em que morreram três crianças, uma delas portuguesa.