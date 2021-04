Reino Unido mantém queda na prevalência do vírus

No relatório mais recente, publicado hoje, a direção-geral da Saúde de Inglaterra (Public Health England) disse que os contágios caíram em todas as faixas etárias, sendo mais altos no grupo dos 10 aos 19 anos, com uma taxa de 54,3 casos por 100.000 habitantes.

Os níveis mais baixos de contágios continuam a ser na faixa entre os 70 e os 79 anos, composta por pessoas que vão agora receber a segunda dose da vacina, com uma taxa de 7,2 casos por 100.000 habitantes.

Na quarta-feira tinham sido notificadas 45 mortes e 2.763 novos casos, mas a média dos últimos sete dias é de 30,8 mortes e 2.865 casos.

Entre 02 e 08 de abril, houve uma redução de 32,5% no número de mortes e de 37,3% no número de casos com um resultado de teste positivo de covid-19 em relação aos sete dias anteriores.

Na terça-feira, data dos dados disponíveis mais recentes, estavam hospitalizadas 3.124 pacientes com covid-19, menos 21,3% do que na semana anterior.

No total, morreram no Reino Unido 126.980 pessoas entre 4.370.321 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até terça-feira, 31.807.124 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 6.091.905 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.899 pessoas dos 825.633 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.