Reino Unido. May exige pedido de desculpas a Corbyn por casos de antissemitismo

O documento é subscrito por 60 lordes do Partido Trabalhista e foi publicado no jornal The Guardian. O grupo acusa Jeremy Corbyn de permitir uma cultura tóxica de antissemitismo no partido e insinua que está a ser barrada a entrada de judeus no Labour.



No Parlamento, a primeira-ministra citou a carta enviada ao líder trabalhista e exigiu-lhe um pedido de desculpas.



"É este o seu legado, sr. Corbyn, fracassou no teste de liderança, peça desculpa...já!"



Nos últimos meses, vários deputados e militantes deixaram o partido trabalhista por considerarem a direção antissemita.



Uma investigação da BBC revelou na semana passada que dirigentes do Labour tentaram encobrir casos de antissemitismo dentro do partido. Tudo isto depois de um estudo interno ter apurado que houve 673 denúncias de antissemitismo entre militantes, de abril do ano passado a janeiro deste ano.