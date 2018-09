Reino Unido: militante trabalhista judeu compara Israel ao nazismo

RTP27 Set, 2018, 17:50 / atualizado em 27 Set, 2018, 17:56 | Mundo

De acordo com o jornal Jewish Chronicle, uma secção marxista do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha distribuiu, no passado domingo, um artigo intitulado “A razão pela qual Israel é um Estado racista” aos participantes da conferência do partido que decorreu em Liverpool.



O mesmo jornal identificou Moshe Machover, um ativista trabalhista de origem israelita e um firme anti-sionista como o autor do polémico artigo. O matemático e filósofo de 82 anos é também um dos membros do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha.



Esta não é a primeira vez que o partido de esquerda distribui panfletos acusatórios contra Israel. Na conferência partidária do ano passado em Brighton, foram distribuídos vários papéis que comparavam Israel à Alemanha nazi.



A acusação apoiava-se em citações a figuras importantes do regime nazi. Entre elas, uma frase de Reinhard Heydrich, um dos dignitários ao serviço de Adolf Hitler, que em 1935 terá sugerido que o governo nazi concordava com os ideais sionistas. Machover foi suspenso temporariamente do partido depois destas alegações.



A repercussão mediática deste caso já provocou a reação de alguns dos principais meios de comunicação afetos a Israel e à sua política.



O Jewish Chronicle classifica o artigo deste ano como uma repetição do mesmo argumento do ano passado. Considera, no entanto, que este ano o autor incorporou uma seleção tendenciosa de citações fora de contexto, de vários académicos israelitas, para legitimar uma comparação entre o sionismo e o nazismo.



O jornal The Times of Israel, por sua vez, sugeriu que este tipo de acusação constitui uma “violação à definição de antissemitismo da Aliança Internacional de Memória ao Holocausto (IHRA)” pelas suas comparações da política de Israel com a da Alemanha nazi.



A IHRA é uma organização intergovernamental criada em 1998. Tem como o objetivo a mobilização e a coordenação do apoio por parte dos líderes políticos e sociais para a educação, preservação da memória e investigação científica sobre o Holocausto a nível nacional e internacional.