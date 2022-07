Reino Unido. Mo Farah revela que foi vítima de tráfico humano

Com apenas nove anos, Mo Farah foi traficado, através de um estranho, com um nome falso para poder escapar à guerra na Somália.“A maioria das pessoas conhece-me como Mo Farah, mas esse não é o meu nome nem é a realidade. A verdade é que nasci no norte da Somália, como Hussein Abdi Kahin. Apesar de tudo o que disse no passado, os meus pais nunca viveram no Reino Unido”.Quando chegou à Grã-Bretanha, Mo Farah declarou ter ficado a viver com um casal que o tratava mal. Foi Alan Watkinson, professor de Educação Física, que o salvou e lhe deu a oportunidade para procurar a cidadania britânica usando esse nome com que chegou ao Reino Unido.No documentário, o atleta revela que o nome que tem neste momento foi roubado a outra criança e usado para a criação de um passaporte falso. “Quando tinha quatro anos o meu pai foi morto na guerra civil, como família ficámos completamente devastados. Fui separado da minha mãe e trouxeram-me para o Reino Unido de forma ilegal com o nome de Mo Farah”.De acordo com o The Guardian , Farah explicou que ele e o seu gémeo, Hassan, foram mandados para o Djibouti para se manterem em segurança, na casa de um tio. Nessa casa, uma mulher tornou-se visita frequente para observar Mo Farah. Pouco tempo depois, a mulher avisou que levaria o agora atleta para a Europa para viver com familiares.Aquando da mudança, Farah foi informado que passaria a chamar-se Mohamed.“Como criança, nunca se pensa para além daquilo que ouvimos”, disse no documentário.Quando chegou ao Reino Unido, Farah explica que foi uma realidade difícil o que o esperava. “Tinha todos os contactos para o meu familiar que me trouxe e assim que cheguei a uma casa a mulher que lá vivia tirou-me o papel, rasgou-o e colocou-o no lixo. Nesse momento, sabia que estava prestes a viver um problema”.Mo Farah explicou que os seus filhos são a razão para que agora diga a verdade. “A família significa tudo para mim e como pai ensinamos sempre os nossos filhos a serem honestos, sinto que sempre tive esta coisa privado em que nunca pude ser eu próprio e contar o que realmente aconteceu”.“Tenho isto guardado há tanto tempo, tem sido difícil porque não queremos enfrentar o problema e muitas vezes os meus filhos fazem perguntas. Temos sempre resposta para tudo mas para esse assunto não há resposta”.A mulher de Mo Farah, Tanya, explicou que desde que casou em 2010 com o atleta que havia muitas “peças” perdidas em toda a história e que, com o desgaste das perguntas que foi fazendo, Mo Farah acabou por revelar a verdade.No documentário, Mo Farah revelou estar preocupado com a sua situação no Reino Unido devido às revelações. No entanto, o governo britânico afirmou que não haverá repercussões contra o atleta.O documentário, que vai passar na BBC, termina com Mo Farah a falar com o verdadeiro Mo Farah, ao qual foi roubada a identidade para que pudesse entrar no Reino Unido. Apesar das revelações, Mo Farah irá manter esse nome com que chegou ao país.