Reino Unido. Negada a presença de bebés dentro da Câmara dos Comuns

Stella Creasy já tinha levado o bébé para a Câmara dos Comuns em setembro. Voltou a fazê-lo na terça feira passada. Foi então quando recebeu a informação de que era contra as regras levar um bebé para um debate no Parlamento.



Segundo a BBC, Creasy disse era uma "novidade", pois não era a primeira vez que participava nos trabalhos com a criança. A parlamentar da oposição pediu uma revisão das novas regras.

Por estar a amamentar o bébé, Creasy tem levado regularmente o filho para a Câmara dos Comuns.



Um colega do parlamento de Walthamstow, fez referência de que a deputada já tinha levado anteriormente a primeira filha.

A parlamentar tem desenvolvido uma campanha "This Mum Votes" ("Esta mãe vota") para incentivar mais mães a entrarem para a política.

Aparentemente, tido algum apoio, e de acordo com a BBC, um parlamentar disse que "deve ser possível que política e criação de filhos se misturem".

Stella Creasy, depois de ter sido advertida sobre as novas regras de comportamento pelo presidente da Comissão de Conduta e Cortesia, Dame Eleanor Laing, tornou público o e-mail na rede Twitter.

A parlamentar trabalhista acrescentou na mensagem: "Aparentemente, o Parlamento escreveu uma regra que significa que não posso levar meu bebê bem comportado de 3 meses a dormir quando falo na câmara. (É verdade, ainda não há regra sobre o uso de máscaras). As mães, na "mãe" de todos os parlamentos, não devem ser vistas ou ouvidas, ao que parece..."

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL