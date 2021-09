Reino Unido negoceia com talibãs saída de nacionais e aliados

A confirmação do governo britânico de que Simon Gass, representante especial britânico para a transição no Afeganistão, viajará para Doha para se encontrar com os líderes talibãs, foi obtida pela agência de notícias France-Presse (FP).



Gass "vai encontrar-se com altos representantes talibãs para salientar a importância da livre passagem para fora do Afeganistão para os cidadãos britânicos e afegãos que trabalharam para nós", disse o porta-voz do Governo em comunicado.



Esta é a primeira confirmação pública dos movimentos diplomáticos entre Londres e os talibãs.



Londres juntou-se aos Estados Unidos numa operação gigantesca para evacuar mais de 100.000 pessoas do Afeganistão, depois de o exército afegão se ter rendido aos talibãs.



O primeiro-ministro britânico tem sido fortemente criticado depois de milhares de afegãos que ajudaram a NATO terem ficado para trás no seu país.



Até agora, mais de 8.000 afegãos que ajudaram as forças da NATO conseguiram deixar o Afeganistão, e Londres deu garantias de que podem permanecer no Reino Unido.