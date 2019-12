Reino Unido. Os números que contam nas legislativas de 12 de dezembro

Numas eleições que podem determinar não apenas quem vai governar o Reino Unido, mas quando, como - ou mesmo se - o país deixa a União Europeia, estes são alguns dos números importantes.

O dia do `Brexit` deveria ter sido em 31 de outubro, mas as divergências no parlamento resultaram em mais um adiamento de três meses, concedido pela UE até 31 de janeiro. Os partidos esperam que o resultado das eleições possam romper o impasse político.

Sobre as eleições Têm de ter mais de 18 anos. Nacionalidade britânica, irlandesa ou de um país da Commonwealth e residente no país. Os emigrantes há mais de 15 anos não podem votar. Eleitos por um sistema de maioria simples [First Past the Post] num número igual de círculos uninominais. O número de deputados teoricamente necessários que um partido precisa de eleger para obter uma maioria absoluta na Câmara dos Comuns que permita formar um governo e o líder ser primeiro-ministro. Acaba por ser menos porque o presidente 'speaker' e os dois respetivos vices perdem o direito de voto para manter a neutralidade e porque os deputados do Sinn Féin nunca assumem funções. 96O número de anos desde a última vez em que a Reino Unido realizou eleições legislativas em dezembro. As eleições britânicas são geralmente realizadas no final da primavera, quando o tempo está mais ameno e os dias são mais longos. Partidos Partido Conservador Líder: Boris Johnson 298O número de assentos ocupados antes da eleição pelos Conservadores do governo do primeiro-ministro Boris Johnson - mais de 20 aquém da maioria desejada. A falta de maioria do governo dificultou a aprovação das principais medidas necessárias para "concretizar o 'Brexit'", o lema da campanha. 9O número de anos que o Partido Conservador está no poder. Partido Trabalhista Líder: Jeremy Corbyn 243O número de assentos ocupados pelo Partido Trabalhista, o maior partido da oposição, que procura nestas eleições recuperar o poder perdido em 2010. O Partido Trabalhista tem procurado desvalorizar o 'Brexit' e focar a campanha nos serviços de saúde, educação e serviços sociais, afetados pela austeridade e cortes de financiamento durante os governos conservadores. Partido Nacional Escocês Líder: Nicola Sturgeon 35O número de assentos no Parlamento detidos pelo Partido Nacional Escocês, que se opõe ao 'Brexit' e que quer que a Escócia deixe o Reino Unido e se torne um país independente. O partido espera aumentar a quota dos 59 deputados eleitos na Escócia para o parlamento em Westminster e admite apoiar um governo minoritário liderado por Jeremy Corbyn. Liberais Democratas Líder: Jo Swinson 20O número de assentos ocupados no Parlamento pelos Liberais Democratas, que desejam cancelar o 'Brexit' por completo. O partido atraiu alguns dissidentes Trabalhistas e Conservadores e espera beneficiar dos votos pró-europeus. Descarta apoiar Jeremy Corbyn ou Boris Johnson como primeiros-ministros. Partido Brexit Líder: Nigel Farage 0O número de assentos no Parlamento ocupados atualmente pelo recém-formado Partido Brexit, que quer sair da UE sem um acordo. O partido, liderado por Nigel Farage, desistiu de concorrer em 317 círculos para favorecer o Partido Conservador, mas planeia manter centenas de candidatos para tentar roubar assentos ao Partido Trabalhista. 79O número de deputados que não concorrem à reeleição. São Conservadores moderados pró-europeus e Trabalhistas insatisfeitos com a liderança e o clima de antissemitismo, mulheres deputadas contra a atmosfera tóxica na política. Gastos e despesas 19,5 milhões de libras (22,7 milhões de euros) O máximo que se pode gastar em propaganda, custos de campanha e outras despesas se o partido disputar todos os 650 círculos eleitorais no Reino Unido. O limite de gastos é calculado em 30.000 libras por assento. 42,8%A parcela das despesas com campanhas dos partidos políticos aplicadas em meios digitais durante as últimas eleições, em 2017, mais do que os 0,3% gastos em 2011. Debates 3Número de debates televisivos nos quais Boris Johnson e o líder trabalhista Jeremy Corbyn concordaram participar. Os Liberais Democratas estão zangados e iniciaram uma ação judicial porque a líder, Jo Swinson, só foi convidada para um deles.

c/ Lusa