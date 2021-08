Reino Unido. Pandemia e Brexit causam falta de mão de obra

Restaurantes e fábricas estão encerrar no Reino Unido por falta de matéria prima e mão de obra. O Brexit associado à pandemia está a provocar ruturas. O país precisa de 100 mil novos camionistas de pesados e as associações do setor pediram ao governo para aliviar as exigências para obter visto de trabalho.