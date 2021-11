Reino Unido pede à França para evitar bloqueios "ilegais" de pescadores gauleses

"Estamos dececionados pelas ameaças de ações de protesto", afirmou hoje um porta-voz de Downing Street, o gabinete oficial do primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

"As autoridades francesas devem assegurar que não vão ocorrer ações ilegais e que o comércio não será afetado", acrescentou.

Londres e Paris negoceiam desde há semanas uma saída para o contencioso que surgiu em torno das licenças de pesca que o Reino Unido e dependências da coroa britânica, como a ilha de Jersey, pretendem conceder à frota francesa após o Brexit.

Apesar de o acordo entre as duas margens do canal da Mancha estipular que as frotas europeias mantêm os mesmos direitos de pesca após a saída britânica da União Europeia (UE), Londres argumenta que alguns barcos não conseguiram demonstrar através dos dados de navegação históricos que pescaram em certas zonas antes do Brexit, pelo que lhes foram negadas as licenças.

No final de outubro o Governo francês ameaçou bloquear o desembarque do pescado de embarcações do Reino Unido, mas recuou posteriormente e prosseguiu na tentativa de um acordo.

No entanto, o Comité Nacional de Pesca francês anunciou agora a intenção de bloquear na sexta-feira o porto de Calais e a travessia de camiões através do Eurotúnel ferroviário durante várias horas.