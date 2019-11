Reino Unido. Polícia confirma nacionalidade vietnamita de mortos do camião

A polícia de Essex trabalhou de perto com as autoridades vietnamitas para que fosse possível identificar os 31 homens e oito mulheres que estavam dentro do camião.As famílias de todas as vítimas já foram informadas.“Este édestas vítimas”, confessou um agente da polícia de Essex, Tim Smith.De acordo com o Ministério de Segurança Pública do Vietname, as 39 pessoas vinham de seis regiões desse país: Haiphong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh e Hue.“A coisa certa a fazer é dar a oportunidade aos membros das famílias para assimilarem estas informações, que confirmam a morte dos seus entes queridos, antes de divulgarmos qualquer outra informação”, declarou Tim Smith.

Acusações de assassinato

A descoberta destes corpos no Reino Unido tem despertado a atenção às redes ilegais de transporte de migrantes desde a Ásia e África até vários países europeus.As 39 pessoas foram encontradas a 23 de outubro, num camião que tinha partido da vila de Zeebrugge, na Bélgica. Inicialmente as autoridades acreditaram que as vítimas eram de nacionalidade chinesa, o que não veio a confirmar-se.O condutor do veículoNo início desta semana, oito pessoas foram detidas pela polícia vietnamita, aumentando o número total de detenções para dez.