Reino Unido. Polícia tratou como criminosas famílias cujas filhas foram traficadas pelo Estado Islâmico

"Condições deploráveis" e insegurança nos campos de refugiados





A diretora da Reprieve sublinha que as famílias que estão nos campos de refugiados foram “despojadas de todos os direitos, presumidas culpadas sem julgamento, submetidas à violência e abandonadas pelo governo”.



As famílias chamam a atenção para a falta de condições nos campos curdos, onde estão as crianças britânicas. A Organização Mundial da Saúde classificou as condições de “deploráveis e insuportáveis” nestes campos.



“As crianças estão a crescer cercadas por ameaças de violência e perigos de coisas como incêndios frequentes em barracas”, além da falta de instalações médicas ou de educação, notaram os familiares.



De acordo com a Save the Children, durante os primeiros oito meses de 2021, morreram 163 pessoas no campo de al-Hol, na Síria, incluindo 62 crianças.



Pelo menos 81 assassinatos foram registados este ano. Em agosto do ano passado, oito crianças menores de cinco anos morreram numa única semana.



Todas as famílias que prestaram depoimento mostraram-se zangadas sobre como o Governo do Reino Unido abandonou o princípio da inocência, uma decisão que na sua perspetiva comprometeu a posição internacional de Londres.”, criticou uma outra testemunha escutada no Parlamento britânico. Outras famílias também lamentam a perda de fé no país e nas instituições britânicas.De acordo com a organização britânica de apoio legal,Quarenta e cinco por cento destes cidadãos tinham menos de 18 anos quando viajaram para a Síria e 44 por cento das mulheres foram coagidas por um parceiro do sexo masculino.Um dos casos mais conhecidos de crianças britânicas que se juntaram às fileiras do Estado Islâmico envolve três estudantes de Londres: Kadiza Sultana, de 16 anos, Amira Abase e Shamima Begum, de 15 anos. O advogado de Begum alega que há “provas contundentes” de que a rapariga foi traficada.Begum é uma das 20 pessoas a quem o governo britânico retirou a cidadania e recusa repatriar. No entanto,após a viagem para a Síria ou para o Iraque para se juntarem a organizações terroristas.