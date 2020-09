Reino Unido prepara sanções em coordenação com EUA e Canadá

Em coordenação com os Estados Unidos e o Canadá, Londres decidiu avançar para estas sanções, reconhecendo que não pôde esperar para se unir à União Europeia, que se atrasou a preparar as suas próprias medidas punitivas contra os responsáveis pelos abusos na Bielorrússia.

"Perante este atraso e perante a investidura fraudulenta de Lukashenko, ordenei (aos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros) que preparassem sanções contra os responsáveis por essas graves violações dos direitos humanos", disse Raab no Parlamento britânico.

"Estamos a coordenar esforços com os Estados Unidos e Canadá para preparar as listas (de sanções) apropriadas, com urgência", acrescentou o chefe da diplomacia do Reino Unido.

"Não aceitamos os resultados dessas eleições fraudulentas", concluiu Raab.

Alexander Lukashenko iniciou formalmente o seu sexto mandato na quarta-feira, após uma cerimónia de posse que não tinha sido anunciada.

A União Europeia, a Alemanha, os estados Bálticos, a Polónia e também os Estados Unidos já anunciaram que não reconhecem Lukashenko, que está no poder desde 1994, como Presidente legitimamente eleito da Bielorrússia.