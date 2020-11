Reino Unido. Príncipe William esteve infetado com o novo coronavírus em abril

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, testou positivo para o novo coronavírus em abril, um mês depois de também o pai, o príncipe Carlos, ter sido infetado pelo SARS-CoV-2, segundo avança esta segunda-feira a BBC





decidiu manter o diagnóstico em segredo "para não alarmar a nação", de acordo com uma fonte citada pelo jornal The Sun.

O herdeiro do trono britânico, de 38 anos,, de acordo com uma fonte citada pelo jornal





"Havia coisas importantes a acontecer e eu não queria preocupar ninguém", terá afirmado o Duque de Cambridge a uma fonte citada pelo jornal britânico.





O neto da Rainha Isabel II foi assistido por médicos da família real e seguiu os protocolos de isolamento na residência familiar de Anmer Hall, em Norfolk. O jornal britânico refere ainda que, segundo as fontes do Palácio Kensington, o príncipe William foi "bastante afetado" pelo novo coronavírus durante pelo menos seis dias e que chegou mesmo a ter "dificuldade em respirar".



Durante esse período, no entanto, William honrou os compromissos oficiais, realizados através de telefone e videoconferências, como por exemplo, num encontro com funcionários do Hospital de Nightingale Birmingham, registado na conta oficial de instagram do Palácio Kesinghton, a residência oficial dos Duques de Cambridge, a meio de abril.





Até agora, o Palácio de Kensington recusou comentar a informação, mas não a negou.





Carlos, Príncipe de Gales, de 71 anos, esteve em confinamento durante 14 dias após apresentar sintomas leves da doença e testar positivo em março.





Na altura, o príncipe Carlos revelou que "teve sorte", uma vez que teve "sintomas leves" e conseguiu recuperar.



Também na mesma época o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esteve infetado e acabou por ser hospitalizado.