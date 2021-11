Reino Unido proíbe voos de seis países africanos com receio da nova variante

A variante B.1.1.529 tem "um número extremamente elevado" de mutações que podem evitar a resposta imunitária criada pela infeção ou vacinação, alertam os especialistas do Reino Unido, citados pela Sky News.

O secretário da Saúde, Sajid Javid, divulgou, através da rede social Twitter, que a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) está "a investigar a nova variante" e que "são necessários mais dados", mas que neste momento estão a ser tomadas "precauções".

"A partir do meio-dia de amanhã [sexta-feira], seis países africanos serão adicionados à `lista vermelha`, os voos serão temporariamente proibidos e os viajantes do Reino Unido deverão ficar em quarentena", pode ler-se.

Os países a integrarem a `lista vermelha` são a África do Sul, Namíbia, Lesoto, Botswana, Eswatini e Zimbábue.

Sajid Javid alertou que a nova variante detetada na África do Sul "pode ser mais transmissível que a Delta" e acrescentou que "as vacinas atualmente no mercado podem ser menos eficazes".

Segundo especialistas, esta variante é "a pior identificada até agora".

O virologista do Imperial College London, Tom Peacock, definiu as mutações como "verdadeiramente terríveis", mas salientou que os casos ainda são poucos.

Segundo noticia a BBC, ainda não foi confirmado nenhum caso desta nova variante no Reino Unido.

E há apenas 59 casos confirmados até agora, identificados na África do Sul, Hong Kong e Botswana.

A covid-19 provocou pelo menos 5.173.915 mortes em todo o mundo, entre mais de 258,92 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.