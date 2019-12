Reino Unido. Projeções espelham "mudança muito grande"

"Se, de facto, estas sondagens se vierem a verificar (...), será um ponto fulcral de mudança do panorama político no Reino Unido", disse à RTP.



Quanto ao Brexit, Cristina Bandeira considera que os próximos passos a tomar serão apenas o início da saída do Reino Unido da União Europeia. "Ainda há muito trabalho a fazer e há ainda muita incerteza pela frente", explicou.