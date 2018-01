Reino Unido promete 50 milhões para segurança do canal da Mancha

Jorge Almeida - RTP18 Jan, 2018, 11:30 | Mundo

É a primeira visita de Emmanuel Macron ao Reino Unido como presidente francês. Numa cimeira de alto nível, vai discutir com Theresa May questões ligadas à segurança e ao combate ao terrorismo.



A primeira-ministra britânica deverá anunciar na cimeira a disponibilização de uma verba de 44,5 milhões de libras, o equivalente a cerca de 49 milhões de euros, para reforçar a segurança no canal da Mancha, avança a BBC.



O Reino Unido também se deverá comprometer a receber mais migrantes de Calais, especialmente crianças que não estão acompanhadas.



Na campanha presidencial do ano passado, Macron disse que pretendia renegociar o acordo Le Touquet de 2003, que estabelece que os migrantes ilegais que sejam apanhados a entrar no Reino Unido, regressem a França, onde a maioria fica em campos improvisados.







No âmbito da cooperação militar, sabe-se que o Reino Unido vai enviar três helicópteros Chinook para apoiar as tropas francesas no Mali que combatem o Estado Islâmico.



Em compensação, tropas francesas vão reforçar um contingente britânico que se encontra posicionado na Estónia, na fronteira NATO com a Rússia. Ameaça terrorista junta secretas

Apesar dos ataques terroristas que os dois países foram alvo nos últimos anos, que provocaram centenas de vítimas e da anunciada parceria no combate ao terrorismo, esta cimeira vai reunir pela primeira vez, os chefes das cinco agências secretas britânicas e francesas, domésticas e internacionais.







Neste primeiro encontro do grupo intitulado The Quint vão debater-se as lições retiradas dos atentados terroristas de Manchester, Londres, Paris e Nice.