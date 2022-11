Reino Unido. Queda do custo de produção de energias das marés motiva investidores

Durantes décadas, o Reino Unido sentiu fortes dificuldades em aproveitar as poderosas marés da sua costa devido aos elevados custos da instalação de turbinas diretamente no fundo do mar e dos tempos de espera que envolvem a obtenção das aprovações para este processo. Contudo,



O autor do documento, Simon Cheeseman, acredita que a energia do fluxo das marés está no "ponto de comercialização", exatamente por os investidores se mostrarem "desejosos" de aumentar a implementação deste tipo de energia. Contudo, alerta para a necessidade de "alimentar" o setor de forma cuidadosa para garantir que segue a trajetória de sucesso do vento offshore.



A empresa Orbital Marine assegurou o financiamento necessário para a instalação de três turbinas no próximo ano. De acordo com a empresa, cada uma destas plataformas pode gerar energia suficiente para 2000 casas e criar cerca de 100 empregos. O chefe executivo da empresa assegura que esta é a primeira vez que vê uma "hipótese genuína" de fazer com que a energia das marés funcione comercialmente.



No norte da Escócia, a empresa Simec Atlantis Energy está a planear instalar 56 turbinas no fundo do mar até 2027, assegurando energia suficiente para 68 mil habitações.



As empresas que apostam na produção deste tipo de energia afirmam estar a refinar constantemente os seus projetos. Simon Cheeseman garante que antes costumavam demorar dois dias para instalar os dispositivos, mas, hoje em dia, levam apenas duas horas.



O relatório adianta ainda que explorar a energia das marés pode desempenhar um papel crucial na descarbonização do sistema energético da nação. "O vento offshore e a energia solar são intermitentes. Mas sabemos ao certo quando as marés entram e saem", diz Simon Cheeseman.



Espera-se que os projetos da Orbital Marine e da Simec Atlantis proporcionem um aumento quase cinco vezes superior da energia proveniente das marés britânicas até 2027, elevando a quantidade gerada de 10,4 megawatts para 51,2 megawatts.







"Este é sem dúvida o período mais importante. Temos tecnologias comprovadas que estão prontas a ser comercializadas e mercados de exportação em crescimento. Se o governo falhar no seu compromisso agora, poderá desperdiçar esta incrível oportunidade para o Reino Unido se tornar um líder mundial em energia das marés", afirma Andrew Scott, diretor executivo da Orbital Marine.