Reino Unido quer ação urgente na Venezuela antes que situação se agrave

"É uma tragédia que tantas pessoas tenham perdido a vida em protestos na Venezuela. É evidente que é necessário adotar uma ação urgente para evitar que a situação se agrave", afirmou o porta-voz da primeira-ministra.



Afirmou ainda que a Grã-Bretanha condena o Governo de Maduro por forçar a instituição de uma Assembleia Constituinte que "claramente não representa a vontade do povo venezuelano".

Cepticismo da UE

Em comunicado, a União Europeia sublinhou que "a inauguração da Constituinte e os seus primeiros atos, incluindo a demissão da procuradora-geral Luisa Ortega, enfraqueceram ainda mais a perspetiva de um regresso pacífico à ordem democrática na Venezuela, contrariando alegações recentes de que a paz e a democracia beneficiariam" dela.



"Aumentaram a polarização de uma sociedade já dividida", sublinhou o comunicado emitido pelo gabinete do porta-voz da UE.



A União Europeia lembra "que não há alternativa ao respeito pelas instituições legítimas, à separação dos poderes e ao respeito pelos direitos dos cidadãos em expressar a sua opinião política".



"O Governo venezuelano tem a responsabilidade de garantir o respeito pela Constituição da Venezuela", acrescenta. "A UE reitera o seu apelo a todos os agentes na Venezuela para trabalharem para a criação de confiança necessária para uma solução negociada à crise institucional".



"Esperamos que o Governo da Venezuela liberte urgentemente todos os prisioneiros políticos e respeite o primado da lei e os Direitos Humanos", sublinha o comunicado.



"A UE irá continuar a trabalhar com todas as partes interessadas - nacionais e internacionais - para garantir apoio adequado a um regresso não-violento à ordem democrática e à resolução da situação economica e social difícil do povo venezuelano", conclui o texto publicado na página oficial da UE.