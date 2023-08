Reino Unido quer reforçar laços e parcerias com Timor-Leste

"Já aumentámos os nossos laços e isso vai continuar. O Reino Unido tomou uma decisão firme de desenvolver a nossa presença e parcerias no indo-pacífico e Timor-Leste, nesse âmbito, é um país muito importante", disse Dominic Jermey em entrevista à Lusa em Díli.

"Timor-Leste é um dos países mais democráticos na região, está no processo de adesão à ASEAN -- e o Reino Unido tornou-se há dois anos um amigo formal da ASEAN -- e decidimos que vamos apoiar esse processo de adesão com formação e reforço de capacidades", explicou.

Entre os programas já em curso ou previstos destacam-se ainda apoios no setor da segurança alimentar, no reforço da resiliência timorense às alterações climáticas, cujos efeitos já se sentem no país, e nos desafios educativos e económicos.

"Queremos demonstrar o nosso compromisso em ajudar a responder a essas necessidades", disse, explicando que está ainda a ser avaliada a decisão de abrir uma missão diplomática permanente em Díli.

"É possível, está a ser discutido. Mas da minha perspetiva, sei que o importante é esse compromisso de engajar e aumentar em engajamento para que os timorenses vejam o Reino Unido como tendo um papel importante no país", considerou.

O Reino Unido, disse, está igualmente a apoiar a formação de funcionários públicos timorenses em Jacarta, e continua a estudar novas iniciativas para ter uma presença "muito mais visível em Timor-Leste".

O novo embaixador do Reino Unido na Indonésia e em Timor-Leste apresentou as suas credenciais esta semana ao Presidente timorense, José Ramos-Horta.

Residente em Jacarta, Jermey regressa a Timor-Leste pela primeira vez em 23 anos, depois de ter passado cerca de um ano no país, entre final de 1999 e final de 2000, como representante inglês junto da missão transitória das Nações Unidas em Timor-Leste.

Além dos encontros oficiais, Jermey reuniu-se com timorenses com quem trabalhou há 23 anos e outros que apoiou, nessa altura, a estudar no Reino Unido através de algumas das primeiras bolsas de estudos oferecidas ainda antes da restauração da independência de Timor-Leste.

"Tenho um sentimento de grande alegria por ter regressado. O mundo que vimos juntos há 23 anos era muito diferente do Díli autoconfiante que visitei hoje, com estradas alcatroadas, multibancos, hotéis, restaurantes, lojas e muito negócios", sublinhou.

"Conversei com alguns desses primeiros estudantes timorenses formados no Reino Unido em diplomacia, medicina, enfermagem e muitos outros. E vi que muitos desses jovens ocupam hoje cargos responsáveis em Timor-Leste", afirmou.

Jermey considerou um "orgulho" ver o progresso do país e "uma inspiração" ver esses primeiros formandos a trabalhar e contribuir para o desenvolvimento nacional, sublinhando que o atual embaixador timorense no Reino Unido, João Paulo da Costa Rangel, também estudou no Reino Unido.

Estimativas indicam que cerca de 50 mil imigrantes timorenses podem residir atualmente no Reino Unido, que, frisou Jermey, têm um importante contributo no país.

"Temos um regime de vistos através do qual queremos promover imigração legal para o Reino Unido. Mas queremos ver também formas de apoiar os timorenses no reforço das suas qualificações", disse.

"Para a economia timorense, remessas são um elemento importante e abraçamos e reconhecemos isso. Queremos continuar a apoiar isso no quadro de um regime de migração legal", afirmou, referindo que o assunto poderá mesmo, no futuro, vir a ser analisado em conjunto com Portugal, dado muitos dos timorenses terem passaportes portugueses.

No que se refere ao processo de adesão à ASEAN, Jermey considerou que esse processo será positivo para Timor-Leste e para o reforço das suas parcerias, ajudando a consolidar o desenvolvimento económico e a promover a estabilidade regional.

"Como amigos, parceiros de diálogos da ASEAN, consideramos haver muito benefício em Timor-Leste fazer parte desse clube mais amplo", disse.