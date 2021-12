Reino Unido. Refugiadas grávidas denunciam falta de cuidados médicos

A queixa mais alarmante a vir recentemente a público partiu de. Segundo a refugiada, nenhum profissional de saúde a observou durante várias semanas após ter atravessado o Canal da Mancha. Apenas quando finalmente foi vista se descobriu que o feto não tinha dado a volta no útero.Numa carta redigida no mês passado, o deputado britânico Peter Kylenum hotel da zona costeira.“Uma parteira esteve no hotel para observar uma mulher grávida que solicitou cuidados pré-natais. Quando lá chegou, descobriu que a mulher estava já de 38 semanas e que não tinha sido vista por um médico desde que entrou no Reino Unido. Esta mulher foi diagnosticada com tocofobia [medo patológico da gravidez e do parto] e possível posição podálica [quando o bebé não dá a volta]”, escreveu Kyle.A mesma carta revelava que“A parteira teve de atender estas mulheres numa área comum e não lhe foi possível avaliar as condições de habitação das mesmas”, acrescentava o documento.

Recentemente, três hotéis da cidade costeira de Hove foram reservados pelo Ministério do Interior para acolherem migrantes que cheguem ao país através do Canal da Mancha.

Uma outra carta, escrita por um profissional de saúde, deu conta de guardas que alegadamente recusavam comida às grávidas quando estas chegavam a solo britânico., denunciou.Outras mulheres refugiadas acusam os guardas fronteiriços de não lhes terem dado privacidade enquanto eram examinadas por médicos.Já em abril, a organização britânica Conselho para os Refugiados tinha denunciado, num relatório sobre o uso de hotéis para acolher migrantes chegados de barco ao Reino Unido, que algumas pessoas foram deixadas sem acesso a cuidados básicos de saúde.Foi ainda revelado que não foi dada a esses migrantes qualquer ajuda no sentido de solicitarem uma consulta com um médico. Mesmo pessoas com problemas de saúde evidentes terão visto as suas queixas ignoradas, nomeadamente

Governo diz levar “muito a sério” bem-estar das migrantes

O Ministério do Interior já se defendeu destas acusações, garantindo que trabalhou “de perto com os prestadores de serviços para assegurar os padrões mais elevados de acomodação”, cita . Esclareceu também que, e acrescentou que “todos os alojamentos cumprem as normas e regulamentos de segurança devido à pandemia de covid-19”.Um porta-voz do Ministério afirmou que a tutela não faz comentários sobre casos individuais, mas avançou que “todos os requerentes de asilo ao nosso cuidado podem ter acesso a cuidados médicos caso necessitem”.“Todos os, totalmente mobilado, e veem cobertas as suas despesas. É-lhes oferecida uma escolha de três refeições diárias de acordo com as normas nutricionais do Serviço Nacional de Saúde, assim como acesso constante a água potável”, frisou o responsável.As acusações por parte de migrantes chegam numa altura em que o executivo do primeiro-ministro, Boris Johnson, pretende obrigar os concelhos costeiros a acolherem as crianças que cheguem aos seus territórios de barco e sem acompanhantes.Especialistas estimam que, neste momento - em que a crise migratória leva cada vez mais migrantes ao Reino Unido e a outros locais da Europa -,de menores.Ainda no mês passado mais uma tragédia teve lugar nas águas do Canal da Mancha, com pelo menos 27 pessoas a afogarem-se enquanto tentavam realizar a travessia entre França e Inglaterra.