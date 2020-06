Reino Unido regista 149 mortes e aumento significativo de novas infeções

Londres, 25 jun 2020 (Lusa) - O Reino Unido registou 149 mortes nas últimas 24 horas, menos do que as 154 do dia anterior, com o total a subir para 43.230 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.