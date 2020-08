Reino Unido regista 49 mortes e aumento de casos para 950 nas últimas 24 horas

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, 46.413 pessoas já morreram até agora no Reino Unido após testes positivos para o novo coronavírus e um total de 308.134 foram infetadas desde o início da pandemia.

Nos hospitais britânicos continuam 1.118 pacientes, 73 dos quais requerem ventilação assistida.

Os surtos locais mantêm em confinamento parcial a cidade de Manchester e outras áreas no norte de Inglaterra, assim como a urbe de Aberdeen, na Escócia.

O autarca da cidade inglesa de Preston, onde vivem cerca de 150 mil pessoas, advertiu que o aumento de casos locais pode levar a novo confinamento nos próximos dias e pediu aos cidadãos para limitarem as visitas a outros domicílios e a usarem sempre a máscara, apesar de não ser obrigatório nas regras oficiais.

O governo britânico anunciou hoje que o sistema de deteção e rastreamento de contágio conseguiu entrar em contacto com 72,4% dos contactos próximos das pessoas que testaram positivo na semana que terminou a 29 de julho, uma percentagem um pouco menor à registada na semana anterior, e que foi de 76,2%.

Apesar das críticas ao programa de triagem britânico nos últimos dias, o primeiro-ministro, Boris Johnson, assegurou hoje que se trata de um sistema "líder mundial".

"Estamos a fazer mais testes em relação ao número da população do que praticamente qualquer outro país da Europa", afirmou o chefe de Governo, sublinhando que o Executivo trabalha junto das administrações locais para tomar as "medidas adequadas" em cada região do país.

Uma análise publicada pela Unidade de Bioestatística de Covid-19 da Universidade de Cambridge sugere que o número real de infeções diárias em Inglaterra situa-se nos 3.200, um número semelhante ao das últimas três semanas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 708 mil mortos e infetou mais de 18,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.