Reino Unido regressa aos programas científicos da União Europeia

, afirmou esta quinta-feira Ursula von der Leyen.Já em 2020 estava a ser negociada a participação do Reino Unido no programa Horizonte, mas o Governo britânico queixou-se de atrasos contínuos devido às divergências sobre os acordos comerciais pós-Brexit na Irlanda do Norte. Segundo a Comissão Europeia,“O acordo de hoje permanece totalmente alinhado com o acordo de comércio e cooperação UE-Reino Unido (TCA). O Reino Unido será obrigado a contribuir financeiramente para o orçamento da UE e está sujeito a todas as salvaguardas do TCA”, acrescentou ainda o Executivo Comunitário.Rishi Sunak anunciou, por seu lado, que a partir desta quinta-feira os cientistas britânicos podem candidatar-se novamente a subsídios destes programas, medida que a comunidade científica do país está a congratular., afirmou o primeiro-ministro britânico.O acordo foi selado na noite de quarta-feira e, de acordo com o governante britânico, foi pensado “à medida”, incluindo em questões como “melhores condições financeiras de associação”.

Colaboração britânica nos projetos científicos

O programa de investigação científica Horizonte no valor de 95,5 mil milhões de euros é, nas palavras de Sunak, oDessa forma, a partir de janeiro de 2024, os investigadores e organizações britânicas podem concorrer como os homólogos dos Estados-Membros da União Europeia. Ao abrigo deste pacto,Segundo Londres, os contribuintes britânicos não vão pagar pelo tempo em que esteve excluído dos programas desde 2021 e obteve-se um mecanismo de reembolso automático se os cientistas britânicos receberem muito menos dinheiro do que aquele que o Reino Unido colocar no programa.Além do Programa Horizonte,. Contudo, o primeiro-ministro adiantou que não fará parte do programa de energia nuclear Euratom.O Reino Unido era anteriormente um dos principais beneficiários das subvenções da UE ao abrigo do programa Horizonte, utilizado para financiar investigação fundamental no domínio da ciência e da tecnologia.Antes da saída da UE, as universidades britânicas alertaram repetidamente para o facto de que não conseguir garantir o acesso pós-Brexit aos fundos europeus de investigação poderia prejudicar gravemente a liderança académica do Reino Unido e levar à saída de muitos investigadores do país.