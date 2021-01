Reino Unido soma mais 38.598 novos casos e 671 óbitos

No total, foram notificadas, até à data, 89.261 mortes de covid-19 no Reino Unido, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo, de acordo com a informação disponível na página `online` do executivo britânico.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza um total de 3.395.959 casos de contágio confirmados após teste positivo.