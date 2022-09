Reino Unido. Sucessor de Boris Johnson enfrentará vários desafios

O sucessor de Boris Johnson será conhecido esta segunda-feira, sendo Liz Truss apontada como a favorita, derrotando assim Rishi Sunak. A situação atual do país é bastante complexa e o próximo primeiro-ministro herdará um legado de vários desafios, sendo o aumento do custo de vida aquele que estará no topo da agenda.